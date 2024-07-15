Про це президент Володимир Зеленський говорив під час пресконференції сьогодні, 15 липня, інформує 24 Канал.

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Зеленський висловився про 14 неукомплектованих бригад

За словами президента, ці бригади були створені вже досить давно, створювався резерв. Однак, щоб резерв був прцюючим, бойовим, важливо, щоб він тренувався на тій зброї, з якою потім буде воювати.

Зеленський зазначив, що те, що виконує резерв – це завдання на фронті військового командування, чи це оборона або ж наступальні дії.

Головне, що у тебе є резерви – передусім, це для того, щоб проводити ротації. Таке було завдання від мене – нам потрібні були ротації, щоб хлопці мали відпочинок. І все, що ми просили постійно, щоб ці 14 бригад були укомплектовані. Це не нові бригади, так дуже часто помилялись коли казали: ось Україна хоче нові бригади. Це не нові бригади, це бригади без зброї,

– сказав Зеленський.

Він також зауважив, що ці бригади можна вважати більш свіжими порівняно з тими, які вже воюють. Президент зазначив, що ці бригади не зовсім без зброї, "щось почало надходити". Зокрема, артилерія.

"Але до позитивного результату ще довго", – зауважив гарант.

Він зазначив, що хотів би, щоб ми розуміли, яке це рішення щодо координації і щодо 40 мільярдів. За його словами, цей компакт, який був підписаний в НАТО, дуже важливий.

Зеленський заявив, що для нього дуже важливо, щоб Україна отримала озброєння на всю суму допомоги, яка була оголошена партнерами.

Якщо у вас в пакеті написано 40 мільярдів військової допомоги, то дуже важливо, щоб ці 40 мільярдів у виді зброї, ППО або будь-якої зброї, від артилерії до ПТРК тощо, – щоб вона прийшла, а не потім ми з'ясували, що прийшло на 7 мільярдів, а інше десь там по дорозі на ті чи інші речі витратилось,

– наголосив президент України.