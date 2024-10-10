Про це президент розповів у своєму телеграм-каналі, 10 жовтня.

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Що обговорили Зеленський і Макрон

Президент України у Франції особисто представив Макрону План перемоги. Відтак, вони детально обговорили пункти цього Плану й нашу стратегію.

Український лідер подякував за продуктивну розмову та всі питання, що "допомагають нам сформувати спільний погляд на те, як наблизити мир".

"Цінуємо лідерство Франції на цьому шляху та домовилися на рівні команд працювати далі над наповненням наших кроків", – ідеться в повідомленні.

Також лідери обговорили ситуацію на полі бою і речі, які зможуть посилити українські позиції та дати більше захисту Європі.

Вдячний за тренування й комплектування нашої бригади Анни Київської. Окремий наголос наших переговорів – спільне виробництво зброї,

– розповів президент.

За його словами, потрібно розширити таку співпрацю. Він додав, що вони домовились, що робота над цим буде відбуватися на рівні міністрів оборони.

Президенти також обговорили реалізацію Формули миру та зусилля для наближення справедливого миру.

"Дуже цінуємо те, що Франція в межах роботи, розпочатої у Швейцарії, – першого Саміту миру – організує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки та захисту", – вказав український лідер.

Він подякував за постійну та відчутну підтримку Франції, завжди дієву допомогу та лідерство.