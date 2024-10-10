Об этом президент рассказал в своем телеграм-канале, 10 октября.

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Что обсудили Зеленский и Макрон

Президент Украины во Франции лично представил Макрону План победы. Поэтому, они подробно обсудили пункты этого Плана и нашу стратегию.

Украинский лидер поблагодарил за продуктивный разговор и все вопросы, что "помогают нам сформировать общий взгляд на то, как приблизить мир".

"Ценим лидерство Франции на этом пути и договорились на уровне команд работать дальше над наполнением наших шагов", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые смогут усилить украинские позиции и дать больше защиты Европе.

Благодарен за тренировки и комплектование нашей бригады Анны Киевской. Отдельный акцент наших переговоров – совместное производство оружия,

– рассказал президент.

По его словам, нужно расширить такое сотрудничество. Он добавил, что они договорились, что работа над этим будет происходить на уровне министров обороны.

Президенты также обсудили реализацию Формулы мира и усилия для приближения справедливого мира.

"Очень ценим то, что Франция в рамках работы, начатой в Швейцарии, – первого Саммита мира – организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите", – указал украинский лидер.

Он поблагодарил за постоянную и ощутимую поддержку Франции, всегда действенную помощь и лидерство.