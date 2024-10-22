Об этом президент Украины заявил во время вчерашней встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит с укомплектованиями бригад

Зеленский подчеркнул, что партнеры Украины должны сделать то, о чем были подписаны договоренности относительно укомплектования бригад.

Французы до конца ноября выполняют укомплектование одной бригады. Немцы до конца этого года выполняют укомплектование еще одной бригады,

– пояснил президент.

Кроме этого, украинский лидер отметил, что скандинавские страны также включаются в этот процесс.

К слову, в июле Владимир Зеленский заявлял, что в Украине на тот момент находилось 14 неукомплектованных бригад. Президент отмечал, что эти бригады давно сформированы, но они не имели оружия.

Кроме того, во время недавнего визита во Францию президент Украины обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном тренировки и укомплектования новосозданной бригады Анны Киевской.