Отныне украинцы могут легально смотреть сериалы HBO на Киевстар ТВ. Контент HBO, который будет доступен на платформе, пользователи могут посмотреть на языке оригинала или с украиноязычной озвучкой, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Фильмы и сериалы от Amazon на украинском языке теперь на Киевстар ТВ

Сейчас на Киевстар ТВ доступны все серии двух сериалов-бестселлеров от HBO: пятисерийный британо-американский мини-сериал "Чернобыль" и все сезоны культового сериала "Секс в большом городе". Начиная с сентября, на Киевстар ТВ появятся легендарные сериалы, которые будут добавляться постепенно сезонами.



На Киевстар ТВ можно посмотреть контент от НВО / Фото Киевстар ТВ

Сериалы HBO, которые появятся на Киевстар ТВ до декабря 2024 года: постапокалиптический сериал "Последние из нас", телесериал-приквел к сериалу "Игра престолов" – "Дом дракона", ну и, собственно, сам легендарный сериал "Игра престолов", а также не менее интересные сериалы "Настоящий детектив", "Наследники", "Белый лотос", "Аутсайдер", "Отыграть назад", "Сплетница", "Мейр из Исттауна", "Бортпроводница".

Мы продолжаем пополнять нашу VOD-библиотеку не только мировыми бестселлерами, но и предлагать пользователям контент от различных киностудий. Так, после Amazon на платформе появляется контент HBO. Не забываем и об украинских сериалах – с сентября у нас начинается старт премьер, поэтому следите за обновлениями,

– поделился СЕО Киевстар ТВ Павел Рыбак.

К слову, весной 2024 года также на платформе появился контент от Amazon с эксклюзивной украиноязычной озвучкой, которая была создана по заказу Киевстар ТВ. Так, пользователи могут посмотреть все сезоны сериала "Удивительная миссис Мейзел", а еще драматическое фэнтези "Блаженство", романтический фильм ужасов с участием Тимоти Шаламе "Вместе с костями", ромком "Поездка в Америку-2", боевик-триллер "7500" и научно-фантастический боевик "Война завтрашнего дня".

Пользоваться платформой кино и телевидения могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.