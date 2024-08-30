Відтепер українці можуть легально дивитися серіали HBO на Київстар ТБ. Контент HBO, що буде доступний на платформі, користувачі можуть переглянути мовою оригіналу або ж з українськомовною озвучкою, розповідає 24 Канал.

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Зараз на Київстар ТБ доступні всі серії двох серіалів-бестселерів від HBO: п'ятисерійний британо-американський мінісеріал "Чорнобиль" та всі сезони культового серіалу "Секс і місто". Починаючи з вересня, на Київстар ТБ з'являться легендарні серіали, які будуть додаватися поступово сезонами.



На Київстар ТБ можна переглянути контент від НВО / Фото Київстар ТБ

Серіали HBO, які з'являться на Київстар ТБ до грудня 2024 року: постапокаліптичний серіал "Останні з нас", телесеріал-приквел до серіалу "Гра престолів" – "Дім дракона", ну і, власне, сам легендарний серіал "Гра престолів", а також не менш цікаві серіали "Справжній детектив", "Спадкоємці", "Білий лотос", "Аутсайдер", "Відіграти назад", "Пліткарка", "Мейр з Істтауна", "Бортпровідниця".

Ми продовжуємо поповнювати нашу VOD-бібліотеку не лише світовими бестселерами, але й пропонувати користувачам контент від різноманітних кіностудій. Так, після Amazon на платформі з'являється контент HBO. Не забуваємо і про українські серіали – з вересня в нас починається старт прем'єр, тож слідкуйте за оновленнями,

– поділився СЕО Київстар ТБ Павло Рибак.

До слова, навесні 2024 року також на платформі з'явився контент від Amazon з ексклюзивною українськомовною озвучкою, що була створена на замовлення Київстар ТБ. Так, користувачі можуть переглянути всі сезони серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", а ще драматичне фентезі "Блаженство", романтичний фільм жахів за участі Тімоті Шаламе "Разом з кістками", ромком "Поїздка до Америки-2", бойовик-трилер "7500" та науково-фантастичний бойовик "Війна завтрашнього дня".

Користуватись платформою кіно та телебачення можуть абоненти усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.