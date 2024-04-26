Раніше глядачі могли переглянути легально всього декілька фільмів від Amazon з українською озвучкою на інших сервісах, зазначає 24 Канал. Від квітня 2024 року Київстар ТБ розпочала додавати у свою VOD-бібліотеку цей світовий контент, що вже давно став популярним в Україні, проте раніше українці могли його переглядати лише мовою оригіналу.

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Платформа кіно та телебачення інвестує кошти не лише у підтримку вітчизняних кіновиробників, але й в українськомовне звучання світових фільмів. Так, відтепер користувачі можуть насолодитись переглядом відеоконтенту від Amazon з українською озвучкою, але мова оригіналу на платформі також доступна.

Українську озвучку серіалів та фільмів Amazon на замовлення Київстар ТБ здійснює 1+1 Production. Голоси акторів дубляжу відомих всім українцям. До прикладу, головну героїню серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" від Amazon, який є у відеобібліотеці Київстар ТБ, озвучила Марина Локтіонова, голосом якої звучить Герміона в серії фільмів про Гаррі Поттера.

Контент від Amazon: Київстар ТБ та інші ОТТ-сервіси

Фільми, серіали та шоу від Amazon раніше українці могли переглядати легально в оригінальній озвучці на іноземних сервісах потокового передавання, а саме на Amazon Prime Video. Серед контенту, що був доступний на цьому стримінгу українською мовою, був один серіал – "Джек Раян". Підписка коштує від 299 гривень на місяць.

На Київстар ТБ, окрім контенту Amazon, доступний контент від українських та світових кіновиробників, зокрема від Warner Bros., Paramount, Disney, а також безліч популярних телеканалів, у тому числі Setanta Sports, Discovery тощо. Загалом платформа налічує 20 тисяч фільмів, мультфільмів, серіалів та шоу, а ще 400 телеканалів. Підписка коштує від 120 гривень на місяць.

Фільми та серіали Amazon, що вже на Київстар ТБ

Серіал "Дивовижна місіс Мейзел", 2017. Американський серіал, що вийшов на екрани у 2017 році. Історія починається у 1958 році у Нью-Йорку і знайомить нас із Міріам "Мідж" Мейзел – обдарованою й освіченою жінкою, що колись відмовилась від кар'єри, аби стати ідеальною єврейською дружиною. Дізнавшись про інтрижку чоловіка зі секретаркою, Міріам відправляється у клуб, де абсолютно несподівано відкриває у собі талант стендап-коміка.

Серіал "Голіаф", 2016. Американський юридичний драматичний телесеріал, сюжет якого слідує за знедоленим адвокатом Біллі МакБрайдом. У процесі роботи над черговою справою він стикається зі складними правовими та моральними дилемами, а також зі своїми власними демонами минулого. Дивитись серіал "Голіаф" українською онлайн у хорошій якості можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Фільм "Спостерігачі", 2021. Переїхавши у квартиру своєї мрії, Піппа і Томас помічають, що їх вікна виходять прямо на квартиру навпроти, мимоволі запрошуючи їх стати свідками мінливих відносин привабливої пари сусідів. Але необачна спроба анонімного втручання в чуже життя запускає ланцюг подій, які неминуче ведуть до катастрофи.

Фільм "Блаженство", 2021. Ґреґ зустрічає ефектну дівчину, переконану, що наш брудний, покалічений світ насправді нереальний. Ізабель вірить, що людство живе в потворній, жорстокій симуляції, а зовні — прекрасний, мирний "реальний" світ блаженства. Ґреґ спочатку їй не вірить, але пізніше переконується в правдивості її слів. Правда, коли світи починають стикатися, головним героям, які опинилися на роздоріжжі, потрібно зробити дуже непростий вибір.

Фільм "Поїздка до Америки 2", 2021. Неймовірний Едді Мерфі знову пакує валізи! У продовженні романтичної комедії ексцентричний принц Акім повертається до Америки. Тут правитель має відшукати свого сина – єдиного спадкоємця Замунди, про існування якого донедавна не підозрював.

Фільм "7500", 2019. Другий пілот пасажирського літака Тобіас Елліс змушений протистояти терористам на висоті 9000 метрів під час перельоту з Берліна в Париж. Не виходячи з кабіни, він намагається утримати керування літаком і одночасно захистити пасажирів, проводячи переговори із загарбниками.

Фільм "Разом з кістками", 2022. Історія першого кохання між Марен і Лі, що об'єдналися заради подорожі довжиною в тисячу миль, яка проведе їх сільськими дорогами, потайними ходами й люками Америки 1980-х років. Молоді люди приховують страшну таємницю, яка тримає їх на узбіччі нормального життя.

Фільм "Війна завтрашнього дня", 2014. У майбутньому Земля зазнає нищівної атаки прибульців, які не залишають людям шансів на виживання. Останньою відчайдушною спробою переламати ситуацію є мобілізація землянами солдатів з минулого. Зусиллями вчених вони переносяться у часі й просторі, щоб битися у новій світовій війні.

Як переглядати Київстар ТБ

Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ доступна з одного акаунту одночасно на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці.

За потреби фільми, серіали та програми можна завантажити в додатку й дивитися без доступу до інтернету, а також безоплатно підключити Дитячий профіль, аби обмежити дітям доступ до небажаного контенту та реклами.

У глядачів є можливість спробувати усі переваги платформи кіно та телебачення Київстар ТБ з максимальним пакетом "Преміум HD" протягом 7 днів за промокодом CINEMADAY7.