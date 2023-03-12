Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины заявила в эфире телемарафона, что враги могут подтягивать на косу одиночное вооружение, информирует 24 Канал.

Важно Россияне из Кинбурнской косы обстреляли Очаков: почему ВСУ сложно отомстить

Что известно о действиях врага на Кинбурнской косе

По словам Натальи Гуменюк, по всей вероятности, Россия может подтягивать на косу одиночные огневые точки из разного вида вооружения, ведь они имеют сообщение по суше.

Мы отслеживаем эту работу, но можем реагировать тогда, когда они произвели хотя бы один выстрел. Это специфика самой косы, где не очень легко нам их обнаруживать, и они также прячутся за остающимися там мирными жителями,

– заявила спикер.

Она уточнила, что 12 марта враг обстрелял Очаков из реактивной системы залпового огня, повредил постройки, хозяйственные постройки, гаражи и легковые автомобили.

ВСУ пытаются снизить атаки России на Херсонщине

По словам Натальи Гуменюк, позиции врага могут разворачиваться на тех территориях, с которых он достигает Правобережья. Кроме того:

Силы обороны работают, чтобы выбить россиян из полосы хотя бы 20 километров от среза воды, чтобы эти обстрелы прекратить или критически снизить;

от среза воды, чтобы эти обстрелы прекратить или критически снизить; россияне пытаются выискивать способы расположение вооружения даже среди домов местных жителей на временно оккупированном Левобережье.

Именно поэтому Наталья Гуменюк заверила, что стоит идти в укрытие. Ведь россияне даже на оккупированных территориях Левобережья обстреливают местное население, чтобы запугать людей.

"Обстреливая из минометов те же Олешки, они выдают это за обратную работу Сил обороны в противовес тем обстрелам, которые сделали сами", – пояснила Гуменюк.

Обратите внимание! Наталья Гуменюк заявила, что деятельность Сил обороны Украины по вражеским РСЗО и артиллерийским установкам имеет свои результаты. Однако пока безопасность в регионе ВСУ гарантировать не могут. Поэтому спикер ОК "Юг" призвала жителей Правобережья эвакуироваться из населенных пунктов, которые расположены критически близко к зоне обстрела, или обустраивать и использовать укрытие.

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