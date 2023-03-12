Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України заявила в ефірі телемарафону, що вороги можуть підтягувати на косу поодиноке озброєння, інформує 24 Канал.

Важливо Росіяни з Кінбурнської коси обстріляли Очаків: чому ЗСУ складно помститися

Що відомо про дії ворога на Кінбурнській косі

За словами Наталії Гуменюк, цілком ймовірно, що Росія може підтягувати на косу поодинокі вогневі точки з різного виду озброєння, адже вони мають сполучення суходолом.

Ми відстежуємо цю роботу, але можемо реагувати тоді, коли вони зробили хоча б один постріл. Це специфіка самої коси, де не дуже легко нам їх виявляти, і вони також ховаються за мирними мешканцями, які там залишаються,

– заявила речниця.

Вона уточнила, що 12 березня ворог обстріляв Очаків з реактивної системи залпового вогню, пошкодив будівлі, господарські споруди, гаражі та легкові автомобілі.

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За словами Наталії Гуменюк, позиції ворога можуть розгортатися на тих територіях, з яких він досягає Правобережжя. Окрім того:

Сили оборони працюють, щоб вибити росіян зі смуги хоча б 20 кілометрів від зрізу води, щоб ці обстріли припинити або критично зменшити;

від зрізу води, щоб ці обстріли припинити або критично зменшити; росіяни намагаються вишукувати способи розташування озброєння навіть серед будинків місцевих мешканців на тимчасово окупованому Лівобережжі.

Саме тому наразі Наталія Гуменюк запевнила, що варто йти в укриття. Адже росіяни навіть на окупованих територіях Лівобережжя обстрілюють місцеве населення, щоб залякати людей.

"Обстрілюючи з мінометів ті ж самі Олешки, вони видають це за зворотну роботу Сил оборони в противагу тим обстрілам, які зробили самі", – пояснила Гуменюк.

Зверніть увагу! Наталія Гуменюк заявила, що діяльність Сил оборони України по ворожих РСЗВ та артилерійських установках має свої результати. Проте поки безпеку в регіоні ЗСУ гарантувати не можуть. Тож речниця ОК "Південь" закликала мешканців Правобережжя евакуюватися з населених пунктів, які розташовані критично близько до зони обстрілу, або облаштовувати та використовувати укриття.

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