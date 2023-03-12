Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України заявила в ефірі телемарафону, що вороги можуть підтягувати на косу поодиноке озброєння, інформує 24 Канал.
Важливо Росіяни з Кінбурнської коси обстріляли Очаків: чому ЗСУ складно помститися
Що відомо про дії ворога на Кінбурнській косі
За словами Наталії Гуменюк, цілком ймовірно, що Росія може підтягувати на косу поодинокі вогневі точки з різного виду озброєння, адже вони мають сполучення суходолом.
Ми відстежуємо цю роботу, але можемо реагувати тоді, коли вони зробили хоча б один постріл. Це специфіка самої коси, де не дуже легко нам їх виявляти, і вони також ховаються за мирними мешканцями, які там залишаються,
– заявила речниця.
Вона уточнила, що 12 березня ворог обстріляв Очаків з реактивної системи залпового вогню, пошкодив будівлі, господарські споруди, гаражі та легкові автомобілі.
ЗСУ намагаються зменшити атаки Росії на Херсонщині
За словами Наталії Гуменюк, позиції ворога можуть розгортатися на тих територіях, з яких він досягає Правобережжя. Окрім того:
- Сили оборони працюють, щоб вибити росіян зі смуги хоча б 20 кілометрів від зрізу води, щоб ці обстріли припинити або критично зменшити;
- росіяни намагаються вишукувати способи розташування озброєння навіть серед будинків місцевих мешканців на тимчасово окупованому Лівобережжі.
Саме тому наразі Наталія Гуменюк запевнила, що варто йти в укриття. Адже росіяни навіть на окупованих територіях Лівобережжя обстрілюють місцеве населення, щоб залякати людей.
"Обстрілюючи з мінометів ті ж самі Олешки, вони видають це за зворотну роботу Сил оборони в противагу тим обстрілам, які зробили самі", – пояснила Гуменюк.
Що відбувалось на Півдні України
- В ніч проти 12 березня росіяни обстріляли Очаків Очаківської громади Миколаївської області. Атаку здійснили з РСЗВ, яку перебазували на територію Кінбурнської коси.
- Наталія Гуменюк заявила 24 Каналу, що українські військові не мають доступу на Кінбурнську косу суходолом. Натомість росіяни мають у цьому плані перевагу, адже коса – це півострів. Вона сполучена з тимчасово окупованим лівобережжям Херсонської області, звідки ворог може підтягувати ресурси й куди може тікати у випадку небезпеки.
- Окрім того, окупанти фактично щодня обстрілюють Херсонську область. Буквально 11 березня вдарили по супермаркету, підприємству. Як наслідок, троє людей загинуло, ще троє – поранені.