В настоящее время правоохранители оцепили всю территорию возле посольства. Полиция уже задержала 4 человека, которые могут быть причастны к взрыву.

Хронология событий Израиль нанес удар по Ливану, ХАМАС освободил заложниц: что происходит на Ближнем Востоке

Во взрыве подозревают сирийцев

Как сообщают местные СМИ, взрыв прогремел около 01:37 в субботу, 21 октября. Около 30 метров у посольства Израиля нашли взрывчатку с пиротехническим материалом. Взрыв был сильный, но в результате инцидента никто не пострадал.

На место инцидента сразу прибыли правоохранители. Они заметили 2 человек, подозрительно прогуливавшихся вблизи посольства Израиля ночью. Также неподалеку стоял автомобиль с двумя людьми внутри.

Правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили в нем 2 ножа и молоток, поэтому 21-летнего владельца транспортного средства задержали за хранение оружия. Других подозреваемых также задержали и доставили в участок на допрос. Сообщают, что задержанным от 17 до 21 года все они прибыли на Кипр из Сирии.

В Пекине напали на израильского дипломата

После того, как боевики ХАМАС напали на Израиль, в разных странах мира начали выступать в защиту палестинцев, а некоторые радикально настроенные лица сжигали флаги Израиля.

Так, в Китае напали на сотрудника посольства Израиля. Инцидент произошел 13 октября. Как сообщают местные СМИ, на дипломата напали вне посольства. Нападающий нанес ему серьезные ножевые ранения.

Известно, что дипломата госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Правоохранители устанавливают причины нападения на дипломата. Задержали ли злоумышленника – неизвестно. Вместе с тем стоит отметить, что нападение произошло после того, как Израиль раскритиковал Китай из-за заявления о нападении боевиков ХАМАС. Тогда в Пекине призвали, чтобы все стороны конфликта "проявили сдержанность".