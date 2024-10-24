Об этом сообщили в ГСЧС. Там обнародовали фото боевой части этой ракеты.
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На Львовщине обезвредили боевую часть ракеты врага
Львовщина: пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал". Ее обнаружили почти через два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора,
– говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.
Ликвидация боевой части ракеты / Фото ГСЧС