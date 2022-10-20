Электроэнергия крадется у жителей Львовщины в то время, когда из-за российских обстрелов ее необходимо экономить. Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий в своем блоге.

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"Спасенный главой ОВА Козицким бизнес экс-регионала Мисика, подарившего золотой батон Януковичу, сейчас строит свой мега хлебзавод "Кулиничи" прямо под Львовом, используя электричество громады. Без разрешений на использование электроэнергии. Без документов. В тупую питается от сети громады. А точнее, электроэнергия воруется у жителей Львовщины", – отмечает Голобуцкий.

Все это по словам эксперта происходит в то время, когда российские ракеты выводят из строя энергетическую инфраструктуру Украины. Голобуцкий требует от главы Львовской ОВА Максима Козицкого обратить на это внимание.

"Львов гаснет на 90% от прилетов. Президент призывает экономить свет, потому что погаснет вся страна. Садовой призывает покупать буржуйки и дрова. Львовяне просто не знают, как пережить зиму – по всей области введен график ограничения потребления электроэнергии. А предприятие экс-регионала п**т у людей электроэнергию. У меня вопрос, к председателю Львовской ОВА Козицкому, который привел пророссийских воров в регион – известна ли ему дата, когда львовяне придут к нему под дверь и спросят: "Козицкий, спишь?", – пишет Алексей Голобуцкий.