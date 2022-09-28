Глава Львовской ОВА Максим Козицкий способствует этому. Об этом написал бывший народный депутат Александр Черненко у себя в фейсбуке.

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По словам Александра Черненко, в случае военных неудач россияне планируют бить по продовольственной безопасности Украины. Для этого им пригодится российский и пророссийский бизнес на ее территории. В частности, монополист хлебопекарной отрасли нескольких областей – группа компаний "Кулиничи", который начал строить завод под Львовом.

"На предприятии, которое Мисик строит во Львове, уже появилась агрессивно настроенная русскоязычная охрана, которая не подпускает на участок местных. В скором времени готовится и бизнес-интервенция на местный рынок, чтобы его монополизировать, задавив всех местных производителей. Для начала, по планам "Мисика, во Львове и области планируется поставить 200 киосков. И все это происходит при поддержке главы местного ОВА Козицкого, который "освятил" своим присутствием строительство завода", – пишет Черненко.

Александр Черненко отмечает, что хлеб является стратегически важным продуктом, особенно социально уязвимых слоев населения. Добиться его исчезновения, кроме бомбардировок хлебзаводов, можно преднамеренным саботажем изнутри для остановки производства. У россиян для этого есть все возможности из-за своих агентов влияния.

"Расцвет его бизнеса (Владимира Мисика, – 24 канал) пришелся на правление Януковича, которому, по информации многих источников, именно Мысик подарил золотой батон. В Верховной Раде Мисик исправно кнопкодавил, позировал с георгиевской лентой, ставил подписи под диктаторскими законами, а на родной Харьковщине массово строил храмы Московского патриархата, после Майдана он ни разу так и не осудил преступления "регионалов", не отказался от пророссийских взглядов. Отличился поправкой в бюджет, которая должна была отменить безвиз для Украины. Думаю, говорить о том, в чьих интересах действовал и будет действовать Мисик – не надо», – отмечает Александр Черненко.

По мнению Черненко, руководство области помогает Владимиру Мисику, несмотря на риски.

"Объяснял ли кто-то Козыцкому понятие "продовольственная безопасность" и последствия удара по ней пророссийского бизнеса – неизвестно. Но то, что глава Львовской ОВД способствует пророссийскому бизнесу и ставит под угрозу продовольственную безопасность Львовщины – факт", – пишет Черненко.