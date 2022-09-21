Несмотря на многие вопросы о законности строительства и происхождения средств, Мисику открыто содействуют областные власти. Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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По его словам, руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий всячески содействует Мисику во Львовской области. Он позирует на фото с Владимиром Мисиком как когда-то позировал с Януковичем и выдает приход его бизнеса в регион за собственную победу.

Вопросов руководству Львовской области немало. Какое право имел Козицкий пускать пророссийский бизнес во Львовскую область? Это плевок в лицо всем жителям региона от руководства области. Как производился землеотвод, если в ОТГ, где будет завод, тупо отжали хороший кусок земли? Что делает агрессивная вооруженная охрана на объекте, документы на строительство которого никто в глаза не видел?

– пишет Голобуцкий.

Также Алексей Голобуцкий утверждает, что бывший депутат-регионал и владелец хлебзаводов торговой марки "Кулиничи" Владимир Мисик, в отличие от других сбежавших "пророссийских ставленников", остался и продолжает "паразитировать на украинцах".

"Цинизм зашкаливает. Мисик не убежал и даже не покаялся. Его фото с колорадской лентой и Януковичем не исчезли из интернета. Под диктаторскими законами стоит его голос. Инициатива отмены безвиза для украинцев – также его. "Не забывал Мисик и о родной Харьковщине, где все это время строил храмы московского патриархата и использовал киоски "Кулиничей" для политической агитации. И вот сейчас все это пророссийское зло вместе с вооруженной охраной врывается на Львовщину", – пишет Голобуцкий.

Владимир Мисик с колорадской лентой / Фото 40ka.info

Как сообщали СМИ, несмотря на информацию о релокации предприятия из Харьковской области, представители "Кулиничей" заявили, что производство в Харьковской области останется, а на Львовщине будет построено новое предприятие.