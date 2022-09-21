Попри багато питань щодо законності будівництва та походження коштів, Мисику відкрито сприяє обласна влада. Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький.

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За його словами, керівник Львівської ОВА Максим Козицький всіляко сприяє Мисику на Львівщині. Він позує на фото з Володимиром Мисиком як колись той позував з Януковичем та видає прихід його бізнесу до регіону за власну перемогу.

Питань до керівництва Львівської області чимало. Яке право мав Козицький пускати проросійський бізнес на Львівщину? Це плювок в обличчя усім мешканцям регіону від керівництва області. Як проводилося землевідведення, якщо в ОТГ, де буде завод, тупо віджали добрий шмат землі? Що робить агресивна озброєна охорона на об'єкті, документи на будівництво якого ніхто в очі не бачив?

– пише Голобуцький.

Також Олексій Голобуцький стверджує, що колишній депутат-регіонал та власник хлібзаводів торгової марки "Кулиничі" Володимир Мисик, на відміну від інших "проросійських ставлеників", які втекли, залишився і продовжує "паразитувати на українцях".

"Цинізм зашкалює. Мисик не втік і навіть не покаявся. Його фото з колорадською стрічкою та Януковичем не зникли з інтернету. Під диктаторськими законами стоїть його голос. Ініціатива скасування безвізу для українців – також його. Кнопкодавство та прихильність "русскому міру" нікуди не поділися. Не забував Мисик і про рідну Харківщину, де весь цей час будував храми московського патріархату і використовував кіоски "Кулиничей" для політичної агітації. І от зараз все це проросійське зло разом з озброєною охороною вривається на Львівщину", – пише Голобуцький.

Володимир Мисик з колорадською стрічкою / Фото 40ka.info

Як повідомляли ЗМІ, попри інформацію про релокацію підприємства з Харківщини, представники "Кулиничей" заявили, що виробництво в Харківській області залишиться, а на Львівщині буде побудовано нове підприємство.