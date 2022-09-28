Голова Львівської ОВА Максим Козицький сприяє цьому. Про це написав колишній народний депутат Олександр Черненко у себе в фейсбуці.

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За словами Олександра Черненка, в разі військових невдач росіяни планують бити по продовольчій безпеці України. Для цього їм стане в пригоді російський та проросійський бізнеси на її території. Зокрема, монополіст хлібопекарської галузі кількох областей – група компаній "Кулиничі", який почав будувати завод під Львовом.

"На підприємстві, яке Мисик будує під Львовом, вже з'явилась агресивно налаштована російськомовна охорона, яка не підпускає на ділянку місцевих. Незабаром готується і бізнес-інтервенція на місцевий ринок, аби його монополізувати, задавивши всіх місцевих виробників. Для початку, за планами Мисика, у Львові та області планується поставити 200 кіосків. І все це відбувається за підтримки очільника місцевої ОВА Козицького, який "освятив" своєю присутністю будівництво заводу", – пише Черненко.

Олександр Черненко зазначає, що хліб є стратегічно важливим продуктом, особливо для соціально вразливих верств населення. Домогтись його зникнення, окрім бомбардувань хлібзаводів, можна навмисним саботажем зсередини задля зупинки виробництва. У росіян для цього є всі можливості через своїх агентів впливу.

"Розквіт його бізнесу (Володимира Мисика, – 24 канал) прийшовся на правління Януковича, якому, за інформацією багатьох джерел, саме Мисик подарував золотий батон. У Верховній Раді Мисик справно кнопкодавив, позував з георгіївською стрічкою, ставив підписи під диктаторськими законами, а на рідній Харківщині масово будував храми Московського патріархату. Після Майдану він жодного разу так і не засудив злочини "регіоналів", не відмовився від проросійських поглядів. Натомість відзначився поправкою до бюджету, яка мала скасувати безвіз для України. Думаю, казати про те, в чиїх інтересах діяв і буде діяти Мисик – не треба", – наголошує Олександр Черненко.

На думку Черненка, керівництво області допомагає Володимиру Мисику, не зважаючи на ризики.

"Чи пояснював хтось Козицькому поняття "продовольча безпека" та наслідки удару по ній проросійського бізнесу – невідомо. Але те, що голова Львівської ОВА сприяє проросійському бізнесу та ставить під загрозу продовольчу безпеку Львівщини – факт", – пише Черненко.