Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он также отметил, что говорить о международном влиянии россии на политической арене – это выдавать желаемое за действительное.

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По словам Огрызко, очевидно, что российская пропаганда будет кричать, что у лаврова было несколько десятков встреч с ключевыми лидерами, но это для дураков, добавляет он.

"Главный месседж направлен на внутреннюю аудиторию, ведь нет никаких побед на фронте, поэтому нужно хотя бы чем-то кичиться", – говорит бывший министр иностранных дел Украины.

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Владимир Огрызко добавляет, что оккупанты могут объявить о присоединении оккупированных территорий к составу россии – но это ничего не меняет.

Поведение россии совершенно неприемлемо, это прекрасно понимает и весь цивилизованный мир. Если занимать такую позицию, которую сейчас занимает россия, то можно прийти только к коллапсу и ядерному уничтожению,

– убежден он.

По словам дипломата, так называемые союзники россии – действительно сплошной ужас для любой дипломатической системы, когда у тебя в союзниках Северная Корея, Иран, Сирия, Куба и т.д.

Это – катастрофа в прямом смысле этого слова, на месте лаврова, я бы застрелился,

– говорит Владимир Огрызко.

"Все эти "союзники" лишь доказывают тезис о том, что лавров довел эту страну до того, что об нее вытирают ноги все цивилизованные страны, извиняюсь", – резюмирует он.