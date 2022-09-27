Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він також зазначив, що говорити про міжнародний вплив росії на політичній арені – це видавати бажане за дійсне.

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За словами Огризка, очевидно, що російська пропаганда кричатиме, що у лаврова було кілька десятків зустрічей з ключовими лідерами, але ж це для дурнів, додає він.

"Головний меседж спрямований на внутрішню аудиторію, адже немає жодних перемог на фронті, тому потрібно хоча б чимось хизуватися", – каже колишній міністр закордонних справ України.

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Володимир Огризко додає, що окупанти можуть оголосити про приєднання окупованих територій у склад росії – але це нічого не змінює.

Поведінка росії абсолютно неприйнятна, це чудово розуміє і весь цивілізований світ. Якщо займати таку позицію, яку зараз займає росія, то можна прийти лише до колапсу та ядерного знищення,

– переконаний він.

За словами дипломата, так звані союзники росії – насправді суцільний жах для будь-якої дипломатичної системи, коли у тебе в союзниках Північна Корея, Іран, Сирія, Куба тощо.

Це – катастрофа у прямому значенні цього слова, на місці лаврова, я б застрелився,

– каже Володимир Огризко.

"Всі ці "союзники" лише доводять тезу про те, що лавров довів цю країну до того, що об неї витирають ноги всі цивілізовані країни, перепрошую", – резюмує він.