Инцидент произошел вблизи села Арсос. Там проводились работы по укладке дорог. Это происходило в так называемой Зеленой линии, контролируемой ООН. Миротворцы блокировали несанкционированные работы в этом районе.

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Неожиданно вспыхнула схватка. Турки-киприоты атаковали солдат ООН. Среди них были граждане Словакии и Великобритании. Многие получили удары по лицу. Известно, что трое пострадавших обратились за помощью к медикам. Их жизни ничего не угрожает. Жертв в результате инцидента, к счастью, не было.

Миротворческие силы ООН уже осудили нападение. Кроме того, избиение миротворцев осудили Жозеп Боррель – глава европейской дипломатии, – а также – представительства Франции, Британии и США в Никосии. Тем временем власти Турецкой Республики Северного Кипра обвиняют во всем миротворцев. Их действия вдруг назвали неприемлемыми. Скандал набирает обороты.

Уже отметили, что таких инцидентов за последние годы не было.