Інцидент стався поблизу села Арсос. Там проводили роботи з укладання доріг. Це відбувалося у так званій Зеленій лінії, яку контролює ООН. Миротворці блокували несанкціоновані будівельні роботи в цьому районі.

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Несподівано спалахнула сутичка. Турки-кіпріоти атакували солдатів ООН. Серед них були громадяни Словаччини та Великої Британії. Багато з них отримали удари по обличчю. Відомо, що троє постраждалих звернулися по допомогу до медиків. Їхньому життю нічого не загрожує. Жертв внаслідок інциденту, на щастя, не було.

Миротворчі сили ООН вже засудили напад. Окрім того, побиття миротворців засудили Жозеп Боррель – очільник європейської дипломатії, – а також – представництва Франції, Британії та США в Нікосії. Тим часом влада Турецької Республіки Північного Кіпру звинувачує у всьому миротворців. Їхні дії раптом назвали неприйнятними. Скандал набирає обертів.

Вже наголосили, що таких інцидентів упродовж останніх років не було.