Около 11:00 в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Уже вскоре раздались взрывы. Что известно, передает 24 Канал.

Обратите внимание Работа ПВО, возгорание, разрушения и пострадавшие: главное о вражеском обстреле Киева 2 сентября

Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Что известно о взрывах на Николаевщине 2 сентября

В 11:03 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

Внимание! Скоростная цель на Николаевщине,

– отметили украинские военные в 11:05.

Уже через несколько минут мониторинговые сообщества написали о взрывах в Николаевской области.

В 11:28 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения. Вскоре написали, что в Херсонской, Николаевской и Одесской области – работа ПВО по разведывательному БПЛА.

Обратите внимание! В ночь на 2 сентября российские захватчики атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Всего 58 воздушных целей. ПВО сбила 21 ракету и 20 ударных дронов.



Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны, одна крылатая ракета Х-101 и три ударные БПЛА не достигли своих целей и были локально потеряны.