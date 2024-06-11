Об этом сообщил генеральный директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий.

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"Ровно год назад, в июне 2023 года, также была информация от активистов, экологов, что якобы на острове Оболонский найдены археологические артефакты и якобы все работы должны быть остановлены. Чтобы выяснить историческую и культурную ценность этого участка, "Плесо" заключило договор с институтом археологии Национальной академии наук о выполнении археологических исследований. И получило заключение, что никакого культурного слоя там нет. Согласно исследованиям, остров был создан в 1970 – 1980-х годах, когда развивался Оболонский массив, путем намыва, поднятия его уровня. Он искусственного происхождения, поэтому никаких ценных слоев или объектов там нет", – сообщил Вячеслав Савицкий.

Именно из-за недавнего и искусственного происхождения острова никаких ценных деревьев на острове быть не могло, отметил Савицкий.

У нас есть официальные выводы института археологии НАНУ, мы их делали для опровержения слухов о наличии там артефактов. И я говорю: какие вековые деревья, когда намыв этого острова осуществлялся в 70 – 80-х годах?

– сказал гендиректор "Плесо".

До начала плановых работ мы прошли процедуру получения заключения ОВД, – Савицкий

Он заверил, что все работы с зелеными насаждениями на Оболонском острове осуществлялись на основе экспертных заключений и акта обследования.

"Когда начинались работы, на основе актов обследования зеленых насаждений были удалены сухостой и аварийные деревья. Это все задокументировано. Также до начала плановых работ мы прошли процедуру получения заключения ОВД – "Оценка воздействия на окружающую среду". В ней предусмотрена и деятельность, которая была осуществлена в соответствии с нашим договором с подрядной организацией. Поэтому уверяю, что все соответствующие документы были получены и все требования по соблюдению санитарных норм выполнены на 100%", – подчеркнул Савицкий.

В то же время во время реконструкции парка там высадили в 5 раз больше деревьев, чем было удалено, отметил гендиректор "Плесо".

"Аварийная рубка сухостоя и аварийных деревьев была в соотношении 1:4 или 1:5 к тем, которые сейчас там есть. То есть на один удаленный сухостой мы видим 5 новых деревьев на острове. Причем если по акту обследования убирался один аварийный тополь, то сейчас мы видим там клены, березы, елки и другие хвойные деревья", – отметил Савицкий.