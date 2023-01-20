Информацию о враждебных целях в небе над Украиной сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он заявил о двух вражеских воздушных целях над Винницкой областью.
Обратите внимание По всей Украине – воздушная тревога: вражеская авиация – поднята в небо
Ким заявил о вероятной атаке "Шахидами"
Ким отметил, что, возможно, речь идет о "Шахидах". При этом он подчеркнул, что над Николаевской областью ничего не пролетало.
Глава Николаевской ОВА добавил, что вражеские воздушные цели пролетели очень высоко. Кроме того, Ким сообщил, что одну враждебную цель сбили.
В 12:49 Виталий Ким написал, что силы ПВО официально отработали и сбили враждебные цели в небе.
В Украине объявили тревогу
В Украине в обед 20 января была объявлена масштабная воздушная тревога. Причина тревоги – активность вражеской авиации на территории Белоруссии.
Телеграмм-каналы сообщают, что в небо над Беларусью взлетели А-50У, истребитель, а также МиГ-31К.
Ранее сообщалось, что в Украине может увеличиться количество тревог из-за совместных авиационных учений России и Беларуси.
Что известно об учениях в Беларуси
- Совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений россиян и белорусов стартовало 18 января вблизи украинской границы. Такие мероприятия проходят постоянно в течение последнего года.
- Перед стартом учений Россия перебросила в Беларусь немало своих самолетов, в том числе истребителей. Из-за этого резко возросла угроза ракетных ударов с Севера.
- 19 января у границ Украины снова возросло количество вражеской авиации. Прежде говорилось о военных вертолетах как России, так и Беларуси. Известно о почти 20 воздушных судов, которые перебросили с аэродрома "Мачулищи" к аэродромам в Брестской области: "Барановичи", "Осовцы", "Лунинец".
- Утром 19 января по всей территории Украины тоже звучала воздушная тревога, связанная с учениями в Беларуси. Тогда было известно о том, что враг в небо поднял сразу несколько ракетоносителей "Кинжалов".
- Вместе с тем, учения россиян и белорусов не обошлось без казусов. Так, 19 января у российского МиГ-31К вспыхнул двигатель, в результате чего местные слышали взрыв.