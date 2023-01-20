Информацию о враждебных целях в небе над Украиной сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он заявил о двух вражеских воздушных целях над Винницкой областью.

Обратите внимание По всей Украине – воздушная тревога: вражеская авиация – поднята в небо

Ким заявил о вероятной атаке "Шахидами"

Ким отметил, что, возможно, речь идет о "Шахидах". При этом он подчеркнул, что над Николаевской областью ничего не пролетало.

Глава Николаевской ОВА добавил, что вражеские воздушные цели пролетели очень высоко. Кроме того, Ким сообщил, что одну враждебную цель сбили.

В 12:49 Виталий Ким написал, что силы ПВО официально отработали и сбили враждебные цели в небе.

В Украине объявили тревогу

В Украине в обед 20 января была объявлена масштабная воздушная тревога. Причина тревоги – активность вражеской авиации на территории Белоруссии.

Телеграмм-каналы сообщают, что в небо над Беларусью взлетели А-50У, истребитель, а также МиГ-31К.

Ранее сообщалось, что в Украине может увеличиться количество тревог из-за совместных авиационных учений России и Беларуси.

Что известно об учениях в Беларуси