Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

Обратите внимание Табу нет: Нидерланды готовы передать Украине истребители F-16

Что известно о причинах тревоги

Телеграмм-каналы сообщают, что в небо над Беларусью взлетели:

А-50;

истребитель.

МиГ-31К.

Важно! Виталий Ким сообщил, что над Винницкой областью заметили, вероятно, две враждебные цели. Они находились на большой высоте. Впоследствии глава Николаевской ОВО объявил, что силы ПВО – отработали и "разобрались" с целями.

В ОК "Юг" предупредили об угрозе ракетной атаки

Наталья Гуменюк – руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины – сообщила, что по состоянию на 20 января Россия оставляет на боевом дежурстве все 6 ракетоносителей. В частности, говорится о 2 подводных.

И это говорит о том, что общий залп может достигать 40 ракет типа "Калибр". Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности как единичных ракетных ударов, так и подготовке к массированному ракетному удару,

– заявила Гуменюк.

Людей просят оперативно реагировать на воздушные тревоги и не пренебрегать своей безопасностью.

Заметьте! Украинцам напоминают, что доверять нужно только информацию из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и постоянно распространяет фейки.

Воздушная тревога раздается во время встречи в формате Рамштайн

Воздушную тревогу объявили в то время, когда продолжается очередная встреча в формате Рамштайн. В первые минуты мероприятия Ллойд Остин – глава Пентагона – сообщил, что в войне наступил переломный момент. Он добавил, что Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Владимир Зеленский обратился к участникам встречи и призвал их не терять время. Украина нуждается в большем количестве оружии.

В ISW подчеркнули, что Кремль раздражает помощь Запада. Страна-террористка прибегает к угрозам, в частности, ядерным, надеясь, что это сведет к минимуму помощь, которую государства-союзницы оказывают Украине. В то же время у России ничего не получится. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за ее свободу.