На оккупированной части Запорожской области исчез свет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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ЛЭП повреждены

По словам оккупационного губернатора региона Евгения Балицкого, свет исчез из-за повреждения на линии электропередач.

Он также сообщил, что работы завершатся в ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Ранее отдельные районы части Запорожской области, находящейся под контролем России, в частности город Энергодар, уже оказывались обесточенными. Тогда причиной также назывались проблемы на линии электропередач. Вооруженные силы Украины об атаках на энергосистему региона не сообщали.

Также электричества нет на оккупированной части Херсонской области. Без света остались более 137 тысяч жителей 172 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах.