На временно оккупированном берегу Каховского водохранилища что-то горит. В то же время никаких деталей неизвестно.

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В сети появилось фото

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко показал фото пожара на оккупированном берегу Каховского водохранилища.



На оккупированном берегу Каховского водохранилища пожар / Фото Евгения Евтушенко

Глава Никопольского РОА не рассказал никаких деталей. Что горит доподлинно неизвестно.

В июне 2023 года Россия взорвала плотину Каховского водохранилища. Тогда в ООН заявили, что разрушение плотины Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб на сумму почти 14 миллиардов долларов США. Террористический акт России усилил и без того катастрофические последствия полномасштабного вторжения.