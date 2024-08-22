На тимчасово окупованому березі Каховського водосховища щось горить. Водночас жодних деталей невідомо.

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У мережі з'явилось фото

Глава Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко показав фото пожежі на окупованому березі Каховського водосховища.



На окупованому березі Каховського водосховища пожежа / Фото Євгена Євтушенка

Глава Нікопольської РВА не розповів жодних деталей. Що горить достеменно невідомо.

У червні 2023 року Росія підірвала греблю Каховського водосховища. Тоді в ООН заявили, що руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже 14 мільярдів доларів США. Терористичний акт Росії посилив і без того катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення.