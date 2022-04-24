Оккупанты в Харьковской области усиливают контроль над сетями – россияне уже начали вводить российскую связь и мобильный интернет.

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Главное управление разведки сообщает, что оккупанты завезли и устанавливают оборудование для российского мобильного оператора "МегаФон". Кроме того, проводится агитационная работа, чтобы украинцы рассчитывались рублями и пользовались российскими услугами.

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