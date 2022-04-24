Окупанти у Харківській області посилюють контроль над мережами – росіяни вже почали запроваджувати російський зв'язок та мобільний інтернет.

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Головне управління розвідки повідомляє, що окупанти завезли та встановлюють обладнання для російського мобільного оператора "Мегафон". Крім того, проводиться агітаційна робота для того, щоб українці розраховувалися рублями та користувалися російськими послугами.

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