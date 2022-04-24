Например, в Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам продукты и лекарства. Они самостоятельно собирают деньги.

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В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры доставляют техническую воду для пожилых людей.

Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной. Все потому, что 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы.

Оккупанты шокированы

Захватчики удивлены активностью и самоорганизацией украинцев. По их словам, в России все было бы по-другому. Никто бы ни занимался волонтерством.

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