Например, в Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам продукты и лекарства. Они самостоятельно собирают деньги.
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В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры доставляют техническую воду для пожилых людей.
Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной. Все потому, что 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы.
Оккупанты шокированы
Захватчики удивлены активностью и самоорганизацией украинцев. По их словам, в России все было бы по-другому. Никто бы ни занимался волонтерством.
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