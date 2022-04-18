На этих пропагандистских лекциях преподаватели оправдывают войну в Украине. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко на брифинге, передает 24 канал.
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Часто вместо обычных пар занимаются пропагандой прямо во время учебного процесса,
– сказал Лещенко.
Кроме того, на сайтах вузов размещают символ российских зверств в Украине – букву Z. Ее рисуют также на фасадах и аудиториях.
Напомним, что в Украине и цивилизованных государствах использование этого символа запрещено.
Смотрите видео с брифинга Лещенко за 18 апреля: