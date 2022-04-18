На цих пропагандистських лекціях викладачі виправдовують війну в Україні. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко на брифінгу, інформує 24 канал.

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Часто замість звичайних пар займаються пропагандою прямо під час навчального процесу,

– сказав Лещенко.

Крім того, на сайтах вищих навчальних закладів розміщують символ російських звірств в Україні – літеру Z. Її малюють також на фасадах та аудиторіях.

Нагадаємо, що в Україні та цивілізованих державах використання цього символу є забороненим.

Дивіться відео з брифінгу Лещенка за 18 квітня: