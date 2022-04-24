Таково было одно из посланий во время проповеди в Пасхальную ночь. Само богослужение прошло на территории Вселенского Патриархата в Стамбуле.

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Попросил эвакуации из Мариуполя

Варфоломей подчеркнул, что в этот день мысли всех с Украиной и другими уголками земли, где сейчас царит насилие и нарушают достоинство человека.

Попросим Воскресшего Освободителя, чтобы Пасха стала стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мариуполе, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей,

– сказал он.

То же он попросил по отношению к другим регионам Украины, в которых сейчас "разворачивается непередаваемая человеческая трагедия".

Вселенский Патриарх отметил, что войну необходимо прекратить немедленно. Она не только подрывает человеческое достоинство, но и провокационно нарушает одну из заповедей Божьих – о любви к своему ближнему.

Митрополит Эпифаний также провел службу в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе. А еще он поздравил верующих, которые в этот день празднуют Пасху. Им он пожелал мужества, стойкости и силы духа.

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