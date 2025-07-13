Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Adevărul.

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Обломок дрона попал на берег Румынии

На пляже курорта Эфорие-Суд местный рыбак обнаружил необычную находку. Он сообщил о предмете, похожий на часть БпЛА, вероятно, крыло. На место прибыла антитеррористическая бригада, которая изъяла остатки.

О том, что металлический предмет на самом деле может быть частью дрона, говорят туристы. Но пока официальных комментариев по этому поводу нет, власть знакомится с неизвестным предметом. Министерство обороны Румынии также знает об обнаруженном на пляже предмете.

Власти проводят необходимые проверки, чтобы точно определить, что это за кусок металла, найденный на пляже, и откуда он мог взяться,

– пишет румынская газета.

В начале июля Румыния поднимала истребители F-16, чтобы защищаться в случае опасности во время российских атак беспилотниками на украинские регионы вблизи границы. Самолеты проводили мониторинг воздушного пространства.

Напомним, российское вооружение во время массированных атак по Украине часто нарушает пространство других стран. Так 10 июля вражеский БпЛА залетел на территорию Литвы. Сначала в стране предположили, что к ним залетел иранский "Шахед", но позже министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что это была его российская модификация – беспилотный летательный аппарат "Гербера", залетевший со стороны Беларуси.