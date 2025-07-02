Два самолета F-16 были подняты в 23:15 для мониторинга воздушного пространства после зафиксированной российской атаки на Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

Смотрите также Россия ударила по Украине ракетами С-300 и более 100 БПЛА: все ли сбили

Почему Румыния привлекла боевую авиацию

По официальным данным, российские беспилотники атаковали украинские территории вблизи румынской границы. Поэтому Национальный военный командный центр Румынии принял срочные меры: в частности, сообщил службы по чрезвычайным ситуациям и запустил систему оповещения RO-Alert.

Для защиты местного населения и мониторинга возможных угроз, власть объявила тревогу в округе Тулча. В Минобороны заявили, что все действия происходили в координации с партнерами по Альянсу.

Министерство национальной обороны Румынии решительно осудило атаки России на украинские гражданские объекты. В заявлении отметили, что такие действия являются "неоправданными" и противоречат нормам международного права.

Напомним, Румыния ранее приняла закон, что позволяет военным сбивать дроны, которые нарушают ее воздушное пространство. Такое решение было принято из-за неоднократных случаев залетов российских дронов во время обстрелов юга Одесской области.