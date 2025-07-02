Два літаки F-16 були підняті о 23:15 для моніторингу повітряного простору після зафіксованої російської атаки на Україну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Румунії.

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Чому Румунія залучила бойову авіацію

За офіційними даними, російські безпілотники атакували українські території поблизу румунського кордону. Відтак Національний військовий командний центр Румунії вжив термінових заходів: зокрема, повідомив служби з надзвичайних ситуацій та запустив систему сповіщення RO-Alert.

Для захисту місцевого населення та моніторингу можливих загроз, влада оголосила тривогу в окрузі Тулча. У Міноборони заявили, що всі дії відбувалися у координації з партнерами по Альянсу.

Міністерство національної оборони Румунії рішуче засудило атаки Росії на українські цивільні об’єкти. У заяві наголосили, що такі дії є "невиправданими" та суперечать нормам міжнародного права.

Нагадаємо, Румунія раніше ухвалила закон, що дозволяє військовим збивати дрони, які порушують її повітряний простір. Таке рішення було ухвалене через неодноразові випадки зальотів російських дронів під час обстрілів півдня Одещини.