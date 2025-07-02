Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Росіяни атакували Харків і область дронами вночі: моторошні фото пожежі
Як відпрацювала ППО вночі
Із вечора 1 липня бійці знешкодили 79 ворожих БпЛА.
У ніч проти 2 серпня російська армія атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 114-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. По цілях працювали сили ППО.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Росіяни атакували Харків і область дронами вночі: моторошні фото пожежі
Із вечора 1 липня бійці знешкодили 79 ворожих БпЛА.