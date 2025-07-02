Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО вночі

Із вечора 1 липня бійці знешкодили 79 ворожих БпЛА.