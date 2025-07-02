Про це написав міський голова Ігор Терехов у соцмережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Харків 2 липня вночі: що відомо

Повітряна тривога в Харкові почалася ще ввечері 1 липня та продовжилася вночі 2 числа. За цей час місту та Харківській області кілька разів загрожували ударні безпілотники ворога, про що інформували Повітряні сили.

Близько 3 ранку міський голова Харкова Ігор Терехов у соціальних мережах написав про вибухи в місті. Наразі представники влади кажуть, що удар припав на Новобаварський район. Попередньо, без постраждалих.

Унаслідок удару загорілася одноповерхова нежитлова споруда. Обстеження прилеглих до удару місць триває.

Терехов застеріг, що над містом ще можуть бути ворожі безпілотники, тож слід проявити обережність та перебувати в безпеці. Повітряна тривога триває ще у кількох областях, загроза не минула.

Цієї ж ночі ворог скерував БпЛА на Одеську область. Ударив по Вилковому в Ізмаїльському районі, там постраждала припортова та туристична інфраструктура.

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