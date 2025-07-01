Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються "Шахеди"

22:15, 1 липня

  • БпЛА на північному сході та сході Полтавщини, курс південний;
  • БпЛА на північному заході та заході Харківщини, курс південний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, вектор руху Дніпро;
  • Групи БпЛА на Херсонщині, курс західний у напрямку Чорного моря
21:59, 1 липня

Очільник Харківської ОВА повідомив, що ворожий БпЛА зафіксовано в небі над Харковом.

21:36, 1 липня

Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Запорізької області.

21:13, 1 липня

Групи БпЛА з Сумщини прямують на Полтавщину, курс південний.

20:51, 1 липня

Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області.