Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

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Росія обстріляла житловий будинок

Унаслідок нічного удару по Шевченківському району Запоріжжя пошкоджено шість багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна, зруйновано балкони, а уламки посікли фасади будівель.

Внаслідок російської атаки пошкоджено також квартиру 75-річної переселенки з Василівки. Під час вторгнення її будинок там постраждав від влучання снаряда. У Запоріжжі вона орендує квартиру і знову опинилася в епіцентрі обстрілу.

Балкон прямо вивернуло зсередини, звисає прямо на вулицю. І вікна побило – на балконі, в кімнаті та в кухні,

– розповіла жінка.

Також, вона додала, що дуже злякалась, хоч вже була свідком жахливого обстрілу.

Фахівці аварійно-рятувальної служби "Кобра" розбирають зруйновані конструкції. Комунальні служби з самого ранку закривають вибиті вікна плитами OSB та допомагають ліквідовувати наслідки.

Нагадаємо, 1 липня по Запоріжжю росіяни завдали чотири удари. на території одного з підприємств виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Близько другої ночі місцева влада інформувала про роботу ППО та вибухи в області. Ще один із БпЛА вдарив за межами міста.