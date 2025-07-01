Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.

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Россия обстреляла жилой дом

В результате ночного удара по Шевченковскому району Запорожья повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов. Взрывной волной выбило окна, разрушены балконы, а обломки посекли фасады зданий.

В результате российской атаки повреждена также квартира 75-летней переселенки из Васильевки. Во время вторжения ее дом там пострадал от попадания снаряда. В Запорожье она арендует квартиру и снова оказалась в эпицентре обстрела.

Балкон прямо вывернуло изнутри, свисает прямо на улицу. И окна побило – на балконе, в комнате и в кухне,

– рассказала женщина.

Также, она добавила, что очень испугалась, хотя уже была свидетелем ужасного обстрела.

Специалисты аварийно-спасательной службы "Кобра" разбирают разрушенные конструкции. Коммунальные службы с самого утра закрывают выбитые окна плитами OSB и помогают ликвидировать последствия.

Напомним, 1 июля по Запорожью россияне нанесли четыре удара. На территории одного из предприятий возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Около двух ночи местные власти информировали о работе ПВО и взрывах в области. Еще один из БпЛА ударил за пределами города.