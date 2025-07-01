Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. В Покровске Донецкой области экипаж "Белого ангела" вместе с капелланами вывозил раненых, когда россияне трижды атаковали их дронами.

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В Покровске под удар попала машина с ранеными

Тяжелораненый гражданский не выжил, а полицейский получил осколочное ранение.

Во время эвакуации оккупанты прицельно били дронами "Молния" по машине, спасавшей 42-летнего мужчину, которому оторвало ногу после предыдущего удара по гражданским на велосипедах. Машина получила повреждения и остановилась, спасателям пришлось звать подмогу. Несмотря на усилия полицейских и медиков, мужчина умер в больнице.

Враг атаковал эвакуационный транспорт: смотреть видео

Полицейский Константин Туницкий лечится, угрозы его жизни нет. В Покровске до сих пор остается около 1700 жителей, которых ежедневно спасают под обстрелами.

К слову, россияне активно используют дистанционное минирование на Покровском направлении, чтобы усложнить украинскую логистику и ротации.

На этом направлении сосредоточено более 100 тысяч военных, перемещенных с других участков фронта, что свидетельствует о возможных будущих операциях.