Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Національну поліцію. У Покровську на Донеччині екіпаж "Білого янгола" разом з капеланами вивозив поранених, коли росіяни тричі атакували їх дронами.

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У Покровську під удар потрапила машина з пораненими

Важкопоранений цивільний не вижив, а поліцейський отримав осколкове поранення.

Під час евакуації окупанти прицільно били дронами "Молнія" по машині, що рятувала 42-річного чоловіка, якому відірвало ногу після попереднього удару по цивільних на велосипедах. Автівка зазнала пошкоджень і зупинилася, рятувальникам довелось кликати підмогу. Попри зусилля поліцейських і медиків, чоловік помер у лікарні.

Ворог атакував евакуаційний транспорт: дивитися відео

Поліцейський Костянтин Туницький лікується, загрози його життю немає. У Покровську досі лишається близько 1700 мешканців, яких щодня рятують під обстрілами.

До слова, росіяни активно використовують дистанційне мінування на Покровському напрямку, щоб ускладнити українську логістику і ротації.

На цьому напрямку зосереджено понад 100 тисяч військових, переміщених з інших ділянок фронту, що свідчить про можливі майбутні операції.