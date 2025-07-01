Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся "Шахеды"
Глава Харьковской ОГА сообщил, что вражеский БПЛА зафиксирован в небе над Харьковом. Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Запорожской области. Группы БПЛА с Сумщины направляются на Полтавщину, курс южный. Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Сумской области.
Глава Харьковской ОГА сообщил, что вражеский БПЛА зафиксирован в небе над Харьковом.
Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Запорожской области.
Группы БПЛА с Сумщины направляются на Полтавщину, курс южный.
Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Сумской области.