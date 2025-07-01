Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся "Шахеды"

22:15, 1 июля

  • БПЛА на северо-востоке и востоке Полтавщины, курс южный;
  • БПЛА на северо-западе и западе Харьковщины, курс южный;
  • БПЛА на севере Днепропетровской области, вектор движения Днепр;
  • Группы БПЛА на Херсонщине, курс западный в направлении Черного моря
21:59, 1 июля

Глава Харьковской ОГА сообщил, что вражеский БПЛА зафиксирован в небе над Харьковом.

21:36, 1 июля

Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Запорожской области.

21:13, 1 июля

Группы БПЛА с Сумщины направляются на Полтавщину, курс южный.

20:51, 1 июля

Угроза применения вражеских ударных вражеских БПЛА для Сумской области.