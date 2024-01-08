Российские военные утром 8 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил несколько десятков ракет разного типа базирования. А вечером того же дня половина нашей страны была под угрозой обстрела баллистики. Напоминаем о важности находиться в укрытиях, пока не будет отбоя. Это может уберечь вам жизнь.

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Обновлено! По состоянию на 23:17 угроза баллистического удара прошла. Можно спокойно покидать укрытие. Но помните, что враг коварен. Так что в следующий раз, когда раздастся воздушная тревога, немедленно отправляйтесь в безопасные места!

Где раздавалась воздушная тревога

По состоянию на 23:00 воздушную тревогу объявили в:

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожский;

Донецкий;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Харьковской;

в Сумской областях.

А уже в 22:53 Воздушные силы подчеркнули, что в регионах, где объявлена воздушная тревога, существует угроза применения баллистического вооружения. Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя.

В 22:48 угроза с воздуха была для жителей Днепропетровской области.

В 22.47 Воздушные силы предупредили жителей Харьковской и Донецкой области о ракетной опасности.

Чем атаковали Украину в ночь на 8 января

В Воздушных силах ВСУ подвели итоги ракетной и дроновой атаки Украины в ночь на 8 января. Говорят, что враг использовал крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты, а также "Шахеды".

В общей сложности захватчики запустили по Украине 59 воздушных целей. Речь идет о:

8 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

4 аэробалистических ракет "Кинжал" из четырех МиГ-31К;

24 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

8 крылатых ракет Х-22;

6 баллистических ракет "Искандер-М";

а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Под атаку подверглись объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. По результатам боевой работы удалось уничтожить 8 "Шахедов" и 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.