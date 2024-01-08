Російські військові зранку 8 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив кілька десятків ракет різного типу базування. А ввечері того ж дня половина нашої країни була під загрозою обстрілу балістикою. Нагадуємо про важливість перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою. Це може вберегти вам життя.

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Оновлено! Станом на 23:17 загроза балістичного удару минула. Можна спокійно покидати укриття. Але пам'ятайте, що ворог підступний. Тож наступного разу, коли пролунає повітряна тривога, негайно вирушайте до безпечних місць!

Де лунала повітряна тривога

Станом на 23:00 повітряну тривогу оголосили у:

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Харківській;

Сумській областях.

А вже о 22:53 Повітряні сили наголосили, що у тих регіонах, де оголошена повітряна тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.

О 22:48 також загроза з повітря була для мешканців Дніпропетровської області.

О 22:47 Повітряні сили попередили мешканців Харківської і Донецької області про ракетну небезпеку.

Чим атакували Україні у ніч проти 8 січня

У Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки ракетної та дронової атаки України у ніч проти 8 січня. Кажуть, що ворог використовував крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети, а також "Шахеди".

Загалом загарбники запустили по Україні 59 повітряних цілей. Мовиться про:

8 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з Бєлгородської області;

4 аеробалістичних ракет "Кинджал" з чотирьох МіГ-31К;

24 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

8 крилатих ракет Х-22;

6 балістичних ракет "Іскандер-М";

а також 2 керовані авіаційні ракети Х-31П.

Під атаку потрапили об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти. За результатами бойової роботи вдалося знищити 8 "Шахедів" і 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.