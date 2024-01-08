Російські військові зранку 8 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив кілька десятків ракет різного типу базування. А ввечері того ж дня половина нашої країни була під загрозою обстрілу балістикою. Нагадуємо про важливість перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою. Це може вберегти вам життя.
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Де лунала повітряна тривога
Станом на 23:00 повітряну тривогу оголосили у:
- Одеській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Сумській областях.
А вже о 22:53 Повітряні сили наголосили, що у тих регіонах, де оголошена повітряна тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.
О 22:48 також загроза з повітря була для мешканців Дніпропетровської області.
О 22:47 Повітряні сили попередили мешканців Харківської і Донецької області про ракетну небезпеку.
Чим атакували Україні у ніч проти 8 січня
У Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки ракетної та дронової атаки України у ніч проти 8 січня. Кажуть, що ворог використовував крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети, а також "Шахеди".
Загалом загарбники запустили по Україні 59 повітряних цілей. Мовиться про:
- 8 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська;
- 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з Бєлгородської області;
- 4 аеробалістичних ракет "Кинджал" з чотирьох МіГ-31К;
- 24 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
- 8 крилатих ракет Х-22;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М";
- а також 2 керовані авіаційні ракети Х-31П.
Під атаку потрапили об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти. За результатами бойової роботи вдалося знищити 8 "Шахедів" і 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.