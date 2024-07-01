Об этом сообщают в Суспильному. Они отмечают, что местные слышали звуки похожие на взрыв.

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Взрыв на Полтавщине

В Полтавской области раздавались сигналы воздушной тревоги около половины 16. В Воздушных силах через несколько минут написали об угрозе угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Уже в 15:38 в ВС сообщили о скоростной цели на Миргород Полтавской области.

Скоростная цель на Миргород из Курской области,

– говорится в сообщении.

Через минуту в Суспильном со ссылкой на местных жителей сообщили о взрыве в Полтавской области.

"По данным местных жителей, были слышны звуки, похожие на взрыв", – написали там.

Заметим, что в Воздушных силах в 15:49 указали о скоростной цели в Полтавской области из Курска.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью, и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.