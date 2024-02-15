В частности, Зеленский планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры готовятся подписать новые соглашения.
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Зарубежные визиты и ситуация с Польшей
Зеленский отметил, что в этот день он провел несколько подготовительных совещаний перед международной активностью. Сейчас он находится на пути к нашим партнерам.
Делаем все, чтобы они стали сильными для Украины, и, уверен, именно так и будет. Создаем для нашего государства новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужным всегда,
– сказал он.
Кроме того, глава государства провел совещание по пограничной ситуации с Польшей. Он поручил премьер-министру Украины срочно переговорить с польским коллегой.
"Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными", – заявил украинский глава.
В то же время он отметил, что наша страна, несмотря на все, должна защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему. Поэтому мы должны вместе с Польшей определить общее отношение, в частности, к импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров.
И должны всегда договариваться между собой – украинцы и поляки, – чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашей приграничной зоне против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас,
– объяснил Зеленский.
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Реакция на массированный обстрел и ситуация на фронте
Президент выразил благодарность всем нашим защитникам неба. Он отметил, что очередную российскую ракетную атаку удалось отразить.
Всего было применено более 20 ракет различных типов, и значительную часть уничтожили. Я благодарю всех воинов Воздушных сил, всех наших зенитчиков, мобильные огневые группы. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечивает эффективность ПВО и РЭБ,
– заявил Зеленский.
Глава государства заверил, что скоро удастся добавить еще силы нашей защите от российского террора.
Кроме того, Зеленский заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
"Ситуация на фронте – Авдеевка, Восток в целом. Делаем максимум, чтобы у наших воинов и управленческой, и технологической возможности было достаточно, чтобы сохранить как можно больше украинских жизней", – сказал президент.
Он также заявил, что в этот день подписал несколько указов о новых заменах в Силах обороны Украины. Это принесет больше боевого опыта этой войне и больше современных подходов.
Встреча с представителями бизнеса и решение их вопросов
Зеленский также отметил, что в этот день провел встречу с представителями украинского бизнеса. Это произошло в формате Совета по поддержке предпринимательства в условиях войны.
Мы обсудили четкие вещи – то, что может дать больше уверенности бизнесу и государству. Мы одинаково заинтересованы в росте нашей экономики, создании и сохранении как можно большего количества рабочих мест,
– рассказал президент.
Он также отметил, что уже есть первый блок решений, которые будут предлагать на рассмотрение Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", а затем – Верховной Раде и Кабинету Министров.
"Больше защиты для бизнеса от процессуальных нарушений и злоупотреблений. Больше возможностей поддержать "белый" бизнес и получить, соответственно, больше налогов. Добавить больше эффективности Бюро экономической безопасности. Таких задач хватает", – подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что все государственные институты в итоге должны быть перенастроены максимально на помощь экономическому росту. По словам Зеленского, временные рамки для решений тоже уже очерчены.