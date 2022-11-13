Соответствующую информацию сообщил Херсонский городской совет. Это произошло 13 ноября.
Заметьте Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг
Над Антоновским мостом – наш флаг
Надо любоваться за тех ребят (говорится о военнослужащих ВСУ – 24 канал), которые этого момента не дождались,
– сказал военный.
ВСУ показали, как поднимали флаг над Антоновским мостом: смотрите видео
Известно, что половина Антоновского моста уничтожена. В сети показали видео, на котором видно, что другая половина моста – вся в дырах. Более того, понтонная переправа, по которой российские захватчики бежали с правого берега, – затоплена.
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