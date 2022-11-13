Соответствующую информацию сообщил Херсонский городской совет. Это произошло 13 ноября.

Заметьте Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг

Над Антоновским мостом – наш флаг

Надо любоваться за тех ребят (говорится о военнослужащих ВСУ – 24 канал), которые этого момента не дождались,

– сказал военный.

ВСУ показали, как поднимали флаг над Антоновским мостом: смотрите видео

Известно, что половина Антоновского моста уничтожена. В сети показали видео, на котором видно, что другая половина моста – вся в дырах. Более того, понтонная переправа, по которой российские захватчики бежали с правого берега, – затоплена.

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