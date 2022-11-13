Відповідну інформацію повідомила Херсонська міська рада. Це відбулось 13 листопада.

Зауважте Над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор

Над Антонівським мостом – наш стяг

Треба любуватись за тих хлопців (мовиться про військовослужбовців ЗСУ – 24 канал), які цього моменту не дочекались,

– сказав військовий.

ЗСУ показали, як підіймали прапор над Антонівським мостом: дивіться відео

Відомо, що половина Антонівського мосту знищена. У мережі показали відео, на якому помітно, що інша половина мосту – вся в дірках. Ба більше, понтонна переправа, якою російські загарбники втікали з правого берега, – затоплена.

Зверніть увагу! Антонівський міст з'єднує Херсон з Лівобережною Україною, а саме з Олешками та Голою Пристанню. Міст мав протяжність 1366 метрів при ширині 25 метрів.

Окупанти гарячково підривали всі мости на Херсонщині

Тікаючи з правого берега Дніпра, 11 листопада російські загарбники підірвали всі мости через Дніпро на Херсонщині. Зокрема, і Антонівський міст з баржами.

Коментуючи підриви Антонівського мосту, депутат обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські загарбники унеможливили навіть пішохідний прохід по мосту.

Ба більше, 24 каналу в спецслужбах розповіли, що окупанти, підриваючи Антонівський міст, вбили частину свого особового складу.

Дивіться також – Олег Жданов пояснив, навіщо херсонці масово їдуть на Антонівський міст: відео