Відповідну інформацію повідомила Херсонська міська рада. Це відбулось 13 листопада.
Зауважте Над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор
Над Антонівським мостом – наш стяг
Треба любуватись за тих хлопців (мовиться про військовослужбовців ЗСУ – 24 канал), які цього моменту не дочекались,
– сказав військовий.
ЗСУ показали, як підіймали прапор над Антонівським мостом: дивіться відео
Відомо, що половина Антонівського мосту знищена. У мережі показали відео, на якому помітно, що інша половина мосту – вся в дірках. Ба більше, понтонна переправа, якою російські загарбники втікали з правого берега, – затоплена.
Окупанти гарячково підривали всі мости на Херсонщині
- Тікаючи з правого берега Дніпра, 11 листопада російські загарбники підірвали всі мости через Дніпро на Херсонщині. Зокрема, і Антонівський міст з баржами.
- Коментуючи підриви Антонівського мосту, депутат обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські загарбники унеможливили навіть пішохідний прохід по мосту.
- Ба більше, 24 каналу в спецслужбах розповіли, що окупанти, підриваючи Антонівський міст, вбили частину свого особового складу.
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