Відповідну інформацію повідомила Херсонська міська рада. Це відбулось 13 листопада.

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Над Антонівським мостом – наш стяг

Треба любуватись за тих хлопців (мовиться про військовослужбовців ЗСУ – 24 канал), які цього моменту не дочекались,
– сказав військовий.

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Відомо, що половина Антонівського мосту знищена. У мережі показали відео, на якому помітно, що інша половина мосту – вся в дірках. Ба більше, понтонна переправа, якою російські загарбники втікали з правого берега, – затоплена.

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